Giresunspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor - Son Dakika
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Giresunspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor

27.03.2022 14:28
Giresunspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de, 2 Nisan Cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, galip gelmeleri halinde ligde kalma yolunda önemli bir adım atmış olacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de, 2 Nisan Cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, galip gelmeleri halinde ligde kalma yolunda önemli bir adım atmış olacaklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli aranın da sağladığı avantajla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Rakipleriyle sezonun en önemli maçlarından birini oynayacaklarına dikkati çeken Akgün, 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Akgün, sezonun tamamlanmasına 8 hafta kaldığını anımsatarak, "Bizi birbirinden önemli maçlar bekliyor. Sezon sonunda kümede kalmak istiyorsak bu karşılaşmalardan mutlak iyi sonuçlarla ayrılmamız gerekmekte. İlk hedefimiz de Sivasspor. Eğer Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelebilirsek ligde kalma yolunda önemli bir adım atmış olacağız." diye konuştu.

Sinan Akgün, Giresunspor taraftarlarına, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmamaları çağrısında da bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor - Son Dakika


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