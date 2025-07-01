Gisdol\'dan Transfer Açıklaması

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Markus Gisdol sezonun ilk antrenmanından önce yaptığı açıklamada, "Getirmek istediğimiz oyuncularla ilgili aklımızda fikirler var. Sportif direktörümüz Muhammed Türkmen bu konuda çalışıyor" dedi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanla başladı. Teknik direktör Markus Gisdol idaresinde gerçekleşen idmana takımın iskeletini oluşturan Gökhan Sazdağı, Bilal Bayazit, Carlos Mane, Miguel Cardoso gibi isimlerle birlikte alt yapıdan çıkan genç isimler katıldı. İdman öncesi konuşma yapan Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, "Sezona başladığımız için mutluyum. Bugün itibariyle takımla tanıştık. Onların hazır olduklarını görmek beni mutlu etti. Önümüzde 6 haftalık süreç var. Yeterli bir süre var. Bu süreci çok çalışarak geçireceğiz. Sezona başlangıçta çoğu zaman istediğiniz transferler gerçekleşmeyebilir. Getirmek istediğimiz oyuncularla ilgili aklımızda fikirler var. Sportif direktörümüz Muhammed Türkmen bu konuda çalışıyor" diye konuştu. Transfer sayısı mevkii ve isim konusunda gelen soru üzerine, "Bunu yapmak istemiyorum. Elinize bir liste veya buna benzer bir şey vermek istemiyorum" yanıtını verdi.