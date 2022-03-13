Gizem Özer, Hırvatistan'da - Son Dakika
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Gizem Özer, Hırvatistan'da

13.03.2022 12:09
Gizem Özer, Hırvatistan'da

U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Elazığ Belediyesi sporcusu Gizem Özer, Hırvatistan'a gitti.

U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Elazığ Belediyesi sporcusu Gizem Özer, Hırvatistan'a gitti.

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 12 - 24 Mart tarihleri arasında U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular arasında yer alan Gizem Özer, milli takım kafilesiyle birlikte Hırvatistan'a gitti. 63 kiloda mücadele eden Elazığ Belediyespor Kulübü boksörü Gizem, Hırvatistan'dan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Antrenörü Cemil Döndü, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "63 kiloda ülkemizi temsil edecek olan sporcum Gizem Özer'e başarılar dilerim" dedi. - ELAZIĞ

Gizem Özer, Hırvatistan'da

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Hırvatistan, Türkiye, Elazığ, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gizem Özer, Hırvatistan'da - Son Dakika


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