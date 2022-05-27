GNÇ Sporfest coşkuyla tamamlandı - Son Dakika
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GNÇ Sporfest coşkuyla tamamlandı

27.05.2022 00:58
GNÇ Sporfest coşkuyla tamamlandı

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022'de heyecan sona erdi.

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022'de heyecan sona erdi.

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest'in kapanış yarışları İzmir'de gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve 100'ü aşkın üniversiteden yüzlerce genç sporcunun bir araya gelerek spor coşkusunu birlikte yaşadığı organizasyonda toplam 11 spor dalında şampiyonlar da belli oldu.

Açılış, 19 Mayıs heyecanı ile yapıldı

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen ve açılış töreninin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki büyük bir şölenle yapıldığı GNÇ Sporfest'te genç sporcular, basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrim dallarında hem mücadele etti hem de Türkiye'nin en büyük gençlik spor oyunlarının bir parçası oldu.

GNÇ Sporfest'te yarışların yanı sıra binlerce öğrencinin katıldığı konserler ve eğlenceli aktiviteler de düzenlendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

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