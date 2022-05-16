Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk golü atan Yunus Akgün, sevinç yaşamayarak sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, 9. dakikada sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı. Genç futbolcu attığı gol sonrası sevinç yaşamazken tribünlerde alkış tufanı koptu. Yunus Akgün, sezonun ilk yarısında Adana'daki maçta da Galatasaray'a 2 gol atmıştı.
Son Dakika › Spor › Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek - Son Dakika