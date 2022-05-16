Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek - Son Dakika
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Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek

16.05.2022 20:50

Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların filelerini havalandıran Yunus Akgün, gol sevinci yaşamadı. Adana Demirspor'a Galatasaray'dan kiralanan futbolcuyu tribünler ayakta alkışladı. 21 yaşındaki başarılı futbolcu, 10 gün sonra Galatasaray'a dönecek.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk golü atan Yunus Akgün, sevinç yaşamayarak sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

Yeni sezonda formasını giyeceği Galatasaray'a gol attı, sevinmedi! Tribünde kıyamet koptu

GALATASARAY'I YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, 9. dakikada sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı. Genç futbolcu attığı gol sonrası sevinç yaşamazken tribünlerde alkış tufanı koptu. Yunus Akgün, sezonun ilk yarısında Adana'daki maçta da Galatasaray'a 2 gol atmıştı.

Yeni sezonda formasını giyeceği Galatasaray'a gol attı, sevinmedi! Tribünde kıyamet koptu
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Son Dakika Spor Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek - Son Dakika
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