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Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

12.02.2022 13:52

- Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleşen Uluslararası Bilardo Kompleksi, dünya bilardo sporcularını Gölbaşı'nda ağırlamaya hazırlanıyor.

- Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleşen Uluslararası Bilardo Kompleksi, dünya bilardo sporcularını Gölbaşı'nda ağırlamaya hazırlanıyor. Müsabakalar, Gölbaşı'nın tanıtımına katkı sağlarken otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüze ulaşmasıyla Ankara ekonomisi de canlandı.

Türkiye'de ilk kez Gölbaşı'nda hayata geçen Uluslararası Bilardo Kompleksi önemli turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılımıyla açılışı gerçekleşen Uluslararası Bilardo Kompleksi dünya bilardo sporcularını Gölbaşı'nda ağırlamaya hazırlanıyor. 6- 13 Şubat tarihinde Gençler-Kadınlar-Veteranlar ve Dünya Kupası Elemeleri ile başlayan müsabakalar, 17-19 Şubat Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası, 20-27 Şubat Dünya Kupası, 1- 22 Mart Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası ve 1. Lig Müsabakaları, Mayıs ayında ise 12 Masa ile Pool turnuvaları ile devam edecek.

'Dünyanın en güzel tesisinde bu sene sporcularımızı ağırlayacağız' açıklamasında bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Yıllardır hayalini kurduğumuz tesisimiz dünyaya kapılarını açtı. 2022 yılında ev sahipliği yapacağımız müsabakalar için büyük heyecan içerisindeyiz. Aynı zamanda ilk uluslararası organizasyonumuz olacak. Dünyanın en güzel tesisini bilardocularımız yerinde görmüş olacak. Hem Ankara'mız hem de Gölbaşımız için büyük onur. Avrupa ve Dünya şampiyonalarından madalya bekliyoruz" dedi.

Müsabakaların, Gölbaşı'nın tanıtımı ve Ankara ekonomisi için önemine de dikkat çeken Ercan, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüze ulaştığını aktardı.

'Gölbaşı'nı dünyaya tanıtacağız' demişti sözünü tuttu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise Gölbaşı'nın değerine değer katacak bir projeyi daha tamamlamanın ve Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları'nın 2022 müsabakalarına ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirerek "Hem adaylığım sürecinde hem de başkanlığı devraldığımızda Gölbaşı hak ettiği yerde değil demiştik. Şükür ki Gölbaşımız hak ettiği yere gelmeye başladı. Ersan Başkana bu güzel projeye ön ayak olduğu için teşekkür ediyorum. Bugün artık bu tesisimizde uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Dünyada tek olan bir tesisi Gölbaşı'na ve ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşımız tanıtılacak hem de binlerce sporcu ve seyirci ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağız. Gölbaşı'mızı artık dünya tanıyacak" dedi.

Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor
Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor
Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

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Ramazan Şimşek, Bilardo, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölbaşı, uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika Spor


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