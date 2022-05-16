Gölcük'te Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Spor şenliklerinde judo, masa tenisi, halk oyunları ile görme engelli sporcuların golbol gösterisi ve türkü dinletisi sunuldu.
Gölcük Yenişehir Stadı'nda ise etkinlik kapsamında kadın ragbi takımlarının katılımıyla turnuva düzenlendi.
Turnuvada, Ankara Ragbi birinci, Firuzköy Ragbi ikinci, Çarşamba Belediyesi Ragbi takımı ise üçüncü oldu.
Kaynak: AA
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