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Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı - Son Dakika

Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı

13.02.2022 17:40
Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı

Golden Lig.com tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonasında Anadolu Yıldızları takımı şampiyon oldu.

Golden Lig.com tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonasında Anadolu Yıldızları takımı şampiyon oldu. Oflaz Spor Tesislerinde düzenlenen şampiyonanın final maçını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan da izledi. Genel koordinatörlüğünü Ersin Timur'un yaptığı organizasyona 14 takım ve yaklaşık 350 sporcu katıldı.

Şampiyonanın final maçında İstanbul'dan Anadolu Yıldızları ile Kocaeli'nden F.C AEK takımları karşılaştı. 25'er dakikadan iki devre şeklinde oynanan müsabakada gol sesi çıkmayınca kupanın sahibi penaltı atışları sonucunda belli oldu. Anadolu Yıldızları takımı penaltı atışları sonrasında rakibini 4-3 yenerek kupanın sahibi oldu. Daha sonra düzenlenen ödül töreninde sporculara kupa ve madalyalarını Başkan Vekili Fidan verdi.

"Sporun ve sporcunun yanında olacağız"

Fidan yaptığı açıklamada, şampiyonada çekişmeli müsabakaların yaşandığını söyledi. Kemer'in spor turizminde de ön plana çıktığını belirterek, "Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Kemer'de spor turizmine yönelik güzel bir organizasyon. Biz de belediye olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı
Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı
Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı
Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı

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Anadolu Yıldızları Ligi, Şampiyon, Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Golden Lig.com Türkiye Şampiyonası yapıldı - Son Dakika Spor


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