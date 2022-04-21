Golfçüler Bodrum'da buluşuyor - Son Dakika
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Golfçüler Bodrum'da buluşuyor

21.04.2022 13:38
Golfçüler Bodrum'da buluşuyor

Türkiye Golf Federasyonu (TGF), golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının sağlanması, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmalarının sağlanması ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla 2022 faaliyet takvimine yeni bir...

Türkiye Golf Federasyonu (TGF), golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının sağlanması, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmalarının sağlanması ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla 2022 faaliyet takvimine yeni bir turnuva ekledi.

Limak ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve TGF tarafından ilk defa organize edilecek TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, toplamda 4 ayaktan oluşacak. 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Bodrum Regnum Golf Country'de gerçekleştirilmesi planlanan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayak müsabakasına, Süper Tur'da 7, 1. Tur'da 11 kulüpten, toplamda 18 takımın bulunacağı turnuvada 144 oyuncu sahaya çıkacak.

Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü'nün katılacağı organizasyon, Süper Tur ve 1. Tur olarak iki farklı kategoride düzenlenecek.

Süper Tur kategorisinde oynayacak oyuncuların en yüksek handikapı 12,4, 1. Tur kategorisinde oynayacak oyuncularınsa en yüksek handikapı 36,0 olacak.

Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım 'Tur Şampiyonu' olacak. - İSTANBUL

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Türkiye, Bodrum, Golf, Tgf, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Golfçüler Bodrum'da buluşuyor - Son Dakika


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