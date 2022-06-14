Gören: "Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları" - Son Dakika
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Gören: "Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları"

14.06.2022 12:25
Gören: "Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları"

Çeşme Belediyespor'da 7 yıl kalecilik, 6 yılda takım kaptanlığı yapan ve takımda Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevine getirilen İbrahim Gören, "Hedefim; iyi futbolcular yetiştirip, iyi bir birey olmalarını sağlamak.

Çeşme Belediye spor'da 7 yıl kalecilik, 6 yılda takım kaptanlığı yapan ve takımda Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevine getirilen İbrahim Gören, "Hedefim; iyi futbolcular yetiştirip, iyi bir birey olmalarını sağlamak. Altyapıda vereceğimiz eğitimle, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sporu sevdirmek ve A takımda iyi futbol oynayacak oyuncular yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ve yönetim kurulu, kulübün tüm branşlarda başarılı olabilmesi için kolları sıvarken, futbol altyapısını da güçlendirmek için A takımda 6 yıl kaptanlık görevi yapan İbrahim Gören'e Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevini verdi.

Çok sayıda takımda kaptanlık yapan ve defalarca şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Gören, altyapıda futbol oynayacak çocukların sayısını arttırmayı hedeflediğini belirtirken, öncelikli hedefinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporu sevdirmek ve iyi bir birey, iyi bir sporcu olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

"Spor, kötü alışkanlıkların önünü kesebilecek en önemli etken"

Çeşme Belediyespor futbol altyapısında şimdiye kadar başarılı çalışmalar yapıldığını belirten Gören, "Bizim hedefimiz bu başarıları bir tık daha yukarı çekebilmek. Spor, kötü alışkanlıkların önünü kesebilecek en önemli etken. Öncelikle altyapıda spor yapacak çocukların sayısını arttırmaya çalışacağız. Daha sonra yeteneklerine göre takımlarımızda görev vereceğiz. Hedefim; iyi futbolcular yetiştirip, iyi bir birey olmalarını sağlamak. Altyapıda vereceğimiz eğitimle, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sporu sevdirmek ve A takımda iyi futbol oynayacak oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Önce çocuğun hayatına dokunmak, iyi bir birey olmasını sağlamak ve iyi bir futbolcu olarak yetiştirip, önce kendi kulübümüzün A takımında, olmuyorsa iyi bir takımda oynamasını sağlamak hedefimiz olacak" diye konuştu.

Çeşme Belediyespor futbol altyapısının güçlenmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Gören, "Şuanda U-12 takımımızın maçları devam ediyor. Onlarla ilgileniyoruz; ayrıca yaz spor okulları kayıtlarımız devam ediyor. Çok sayıda başvuru var. Yaz boyunca çocuklara spor yaptıracağız. Yaz bitince altyapı takımlarının maçları başlayacak. Yeni statü henüz belli olmadığı için açıklanmasını bekliyoruz. Açıklanınca programımızı ona göre şekillendireceğiz" diye kaydetti. - İZMİR

Gören: Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları
Gören: Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kaymakçı, Futbol, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gören: 'Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları' - Son Dakika

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