Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil: 100'üncü yılımızı gururla kutluyoruz
'Yönetim Avrupa hedefi koydu'
'U19 takımı oluşturulacak
İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 100'üncü kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşamaya başlarken, Onursal Başkan Mehmet Sepil Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
SÜPER LİG
19.00 Samsunspor - Kayserispor
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş
2'NCİ LİG PLAY-OFF FİNAL
20.00 Van Spor FK - Batman Petrolspor (Kayseri'de oynanacak karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip edecek.)
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final
18.00 Mersin Spor (0) - (1) Anadolu Efes
20.30 Galatasaray (0) - (1) Beşiktaş Fibabanka
FORMULA
- 2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'sinde koşulacak (Barselona)
Son Dakika › Spor › Göztepe 100. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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