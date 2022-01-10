Üye Girişi
Göztepe, 27 maç sonra gol yemedi - Son Dakika

Göztepe, 27 maç sonra gol yemedi

10.01.2022 10:14
Göztepe, 27 maç sonra gol yemedi

Göztepe, 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle beraber Süper Lig'de bu sezon ilk kez, toplamda ise 27 maç aranın ardından gol yemedi.

Göztepe, 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle beraber Süper Lig'de bu sezon ilk kez, toplamda ise 27 maç aranın ardından gol yemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. 5 maç aradan sonra galibiyete uzanan Göztepe, 27 maç aranın ardından bir ilk yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonunun 33. haftasından itibaren bu sezonun 19. haftasına kadar olmak üzere oynadığı 27 maçta kalesini gole kapatamamıştı. İzmir temsilcisi, 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kötü istatistiğine son vermiş oldu.

Bu sezon ilk kez gol yemeyen Göztepe, son olarak 2020-2021 sezonunun 32. haftasında 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol yememişti. - İZMİR

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, 27 maç sonra gol yemedi - Son Dakika Spor


Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
16:00 Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
15:33 Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ata'ya hakarete tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe, 27 maç sonra gol yemedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement