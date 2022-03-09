Göztepe, 5 sezonda 8 kez teknik direktör değiştirdi - Son Dakika

Göztepe, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşma sağlayarak, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonundan itibaren 8. kez teknik direktör değişikliğine gitti.

İzmir'in köklü kulübü Göztepe, 15 yıllık aranın ardından 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e dönmüştü. Sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk sezonuna Tamer Tuna yönetiminde başlamış ve sezonu 49 puanla 6. sırada kapatmıştı. Sezon sonunda Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe yönetimi, 2018-2019 sezonuna Bayram Bektaş'la başlamış ancak üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle 16. haftada Kemal Özdeş göreve getirilmişti. Kötü gidişatı durduramayan Kemal Özdeş, toplamda 8 hafta görevde kalırken, İzmir temsilcisinde 24. hafta itibarıyla ikinci Tamer Tuna dönemi başlamış ve Göz Göz, söz konusu sezonu küme düşme hattının 1 basamak üzerinde kapatmıştı.

Son 5 sezonda 8. teknik direktör değişikliği

2019-2020 sezonuna yine Tamer Tuna ile başlayan Göztepe, 9 hafta sonunda bir kez daha Tuna ile yollarını ayırdı. Teknik adam arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut ile anlaşma sağlamıştı. Süper Lig'de ilk kez görev alan İlhan Palut, Göztepe'nin başındaki ilk sezonunda ligi 42 puanla 11. sırada kapattı. 2020-2021 sezonunun 17. haftasında Palut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 20. haftada Ünal Karaman'ı teknik direktörlük görevine getirdi. 2020-2021 sezonunu 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, bu sezona da Karaman yönetiminde başlamıştı. Ancak ilk 3 maçta alınan başarısız sonuçların ardından Karaman ile de yol ayrımına gidildi. 4. hafta itibarıyla 38 yaşındaki Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile anlaşma sağlandı. İstikrarsız sonuçlarla birlikte küme düşme hattına gerileyen İzmir temsilcisinde Sırp teknik adamın görevine geçtiğimiz günlerde son verildi. Son olarak Göztepe, dün itibarıyla Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Bu anlaşma Göztepe'nin son 5 sezonda 8. teknik direktör anlaşması oldu.

Teknik direktörlerin puan ortalamaları

Göztepe'de son 5 sezonda görev alan teknik direktörlerin puan ortalaması şu şekilde:

Tamer Tuna (1. Dönem): 34 maç - 1,44 puan ortalaması

Bayram Bektaş: 15 maç - 1,2 puan ortalaması

Kemal Özdeş: 8 maç - 0,87 puan ortalaması

Tamer Tuna (2. Dönem): 20 maç - 1,1 puan ortalaması

İlhan Palut: 41 maç - 1,19 puan ortalaması

Ünal Karaman: 24 maç - 1,12 puan ortalaması

Nestor El Maestro: 25 maç 1,04 puan ortalaması - İZMİR