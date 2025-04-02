Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İkinci bölümde taktiksel oyun yapılarak antrenman sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe Beşiktaş Maçına Hazır - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?