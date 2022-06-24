Göztepe'de Di Santo ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Di Santo ayrıldı

24.06.2022 15:27
Göztepe'de Di Santo ayrıldı

Göztepe, Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de devir süreci devam ederken, yeni sezon yapılanması da sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Franco Di Santo ile yollarını ayırdı.

Ayrılık üzerine bir açıklama yapan Göztepe Spor Kulübü, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Franco Di Santo ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Franco Di Santo'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Göztepe formasıyla yarım sezonda 15 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, söz konusu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Göztepe'de belirsizlik korkutuyor Göztepe'de belirsizlik korkutuyor Göztepe'de devir işlemleri sürüyor Göztepe'de devir işlemleri sürüyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Di Santo ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:42 Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de Di Santo ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement