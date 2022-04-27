Göztepe'de gidecekler belli oldu - Son Dakika
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Göztepe'de gidecekler belli oldu

27.04.2022 11:53
Göztepe'de gidecekler belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü ile geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kalıp bitime 4 maç kala Spor Toto Süper Lig'e resmen veda eden Göztepe'de gidecek oyuncular netleşmeye başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü ile geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kalıp bitime 4 maç kala Spor Toto Süper Lig'e resmen veda eden Göztepe'de gidecek oyuncular netleşmeye başladı.

Golcüsü Cherif Ndiaye'yİ Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Cincinnati'ye satan sarı-kırmızılılarda Soner, Jahovic, Murat, Wilker, Tannane, Aytaç, Moubandje ve Atakan'ın sezon sonu kesin olarak Göztepe ile vedalaşacağı bildirildi. Sözleşmeleri biten 8 futbolcuyla herhangi bir görüşme yapılmayacağı açıklandı. Jahovic'e Süper Lig ekibi GZT Giresunspor ve 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Pendikspor'un talip olduğu ifade edildi.Ndiaye ve Nwobodo'dan 5 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde eden yönetimin kadro dışı kalan İrfan Can'ın yanı sıra kaptan Halil, Atınç, Tijanic ve Di Santo'yu da satmak için kulüplerle temaslarını sürdürdürğü kaydedildi. Özellikle Halil'in adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılırken, deneyimli oyuncu için en az 3 milyon Euro bonservis istendiği vurgulandı. Göztepe'de sakatlığını yeni atlatan ancak forma şansı bulamayan Boşnak stoper Mihojevic'le de yol ayrımına gelindi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşılacağı ve Mihojevic'in de sözleşmesinin feshedeleceği kaydedildi. Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göz-Göz'de genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadroyla sahaya çıkılacağı da kaydedildi.


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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de gidecekler belli oldu - Son Dakika


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