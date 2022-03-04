Göztepe'de hedef galibiyet - Son Dakika
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Göztepe'de hedef galibiyet

04.03.2022 10:22
Göztepe'de hedef galibiyet

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Kasımpaşa'yı mağlup ederek hem alt sıralardan kurtulmak hem de puan sıralamasında rakibinin üstüne çıkmak istiyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Kasımpaşa'yı mağlup ederek hem alt sıralardan kurtulmak hem de puan sıralamasında rakibinin üstüne çıkmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın 16.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Mücadele öncesinde Göztepe 27 puanla 17. sırada, Kasımpaşa ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

Göztepe'de hedef galibiyet

Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 4 maçını kazanarak alt sıralardan kurtulan Göztepe, sonrasında oynadığı 4 maçın tamamını kaybederek yeniden küme düşme hattına geriledi. Sarı-kırmızılılar, yarın oynanacak maçla beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor. İzmir temsilcisi, Kasımpaşa'yı mağlup ederek hem küme düşme hattından kurtulmayı hem de puan sıralamasında rakibinin üstüne çıkmayı hedefliyor. Yarın oynanacak maç öncesinde Göztepe'de sakatlıkları devam eden Marko Mihojevic ve Dzenan Burekovic maç kadrosunda yer alamayacak.

18. randevu

Öte yandan, iki takım Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 17 maçta Göztepe 3, Kasımpaşa 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İzmir temsilcisi bu maçlarda 13 gol atarken, İstanbul ekibi 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Göztepe 2-1'lik skorla kazanmıştı. - İZMİR

Göztepe'de hedef galibiyet

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Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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