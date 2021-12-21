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Göztepe'de operasyon başladı - Son Dakika

Göztepe'de operasyon başladı

21.12.2021 12:15
Göztepe'de operasyon başladı

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilip düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'da kadro içinde operasyon resmen başladı.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilip düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'da kadro içinde operasyon resmen başladı. İlk olarak sezon başında bu yana yollarını ayırmayı planladığı Nijeryalı golcü Brown Ideye'nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden sarı-kırmızıların ikinci yarının başına kadar birçok isimle vedalaşacağı kaydedildi. Göztepe'nin Ideye'nin yanı sıra süre alamayan kaleci Megyeri ve stoper Mihojevic'le de vedalaşılacağı bildirildi.

Göztepe'nin bazı yerli futbolcularla da masaya oturup yolları ayırmayı planladığı iddia edildi. Yönetimin ise devre arasında en az 4 takviye yapacağı vurgulandı. Taraftarın transfer politikasını sert bir şekilde eleştirdiği kurmayların kesin olarak bir sol bek, orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapacağı belirtildi. Sol bek alınması halinde ise Berkan ya da Burekovic'in teknik direktör Nestor El Maestro'nun raporu doğrultusunda takımdan gönderileceği ileri sürüldü.


Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de operasyon başladı - Son Dakika Spor


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