SPOR Toto 1'inci Lig'de Göztepe, transfer döneminin son gününde daha önce Altınordu ve Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Atay'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, futbol yönetimini devralan Sport Republic'in diğer kulübü Southampton'dan Nathan Redmond 'un Beşiktaş 'a transferine karşılık siyah-beyazlılardan kiralanan 20 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic ve 19 yaşındaki golcü Emirhan Delibaş'ın transferlerini de resmen duyurdu. Hasic'in satın alma opsiyonuyla alındığı açıklandı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'den 3 imza - Son Dakika

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