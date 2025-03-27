Göztepe\'den Olimpiyat Hedefi

Göztepe Taekwondo Şubesi, Türkiye'nin ilk ve tek olimpiyat altın madalyasının sahibi Servet Tazegül ile güçlerini birleştirerek önemli bir iş birliğine imza attı.

İzmir'in köklü spor kulüplerinden birisi olan Göztepe, 17 branşta sürdürdüğü aktif faaliyetleriyle Türk sporuna hizmet etmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ülkemize birçok milli sporcu kazandıran Serkan Tok ve taekwondo branşında Türkiye'nin ilk ve tek olimpiyat altın madalyasının sahibi Servet Tazegül ile güçlerini birleştirerek geleceğe yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. Bu birliktelik kapsamında, Göztepe Taekwondo şubesinin yönetimi Serkan Tok ve Servet Tazegül tarafından yürütülecek. Ulusal ve uluslararası arenada önemli derecelere sahip yüzlerce genç sporcu, Serkan Tok ve Servet Tazegül'ün deneyimlerinden yararlanarak hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

Mehmet Sepil: "Taekwondo branşı bizim için çok önemli"

Taekwondo branşının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe'de 17 branşımız var ve hepsiyle alakalı çok güzel hayallerimiz bulunuyor. Göztepe armasını ve ülkemizi temsil etmek gibi büyük bir hedefimiz var. Bizim için bu hedefin ilk adımı 2028 Los Angeles Olimpiyatları olacak. 17 branşımızdan bazılarını seçip odaklanarak doğru yapılanmalarla, doğru sistemlerle kendimizi hazırlamak istiyoruz. Taekwondo da bu branşlardan biri. Şu anda bu hedef doğrultusunda bizimle birlikte çok ciddi çalışan arkadaşlarımız var. Servet ve Serkan ile yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli. Olimpik branşlarla ilgili bu işin ehli, konunun uzmanı olan arkadaşlarla iş birliği yaparak, bu hedefimize belirli bir sistem doğrultusunda ulaşmak istiyoruz. İlk örneğimiz milli gururumuz Ferhat Arıcan. Biz onunla bu yola çıktık ve diğer şubelerimizde de benzer örnekler var. Voleybol branşında farklı bir yapı kurduk. Türkiye'nin en başarılı şirketlerinden biriyle ilerliyoruz. Basketbol, hentbol, okçuluk, yelken, yüzme gibi branşlarımızda da önemli iş birlikteliklerimiz ve sistemlerimiz var. Çünkü bu branşlarda başarılı olmanın yolu, aynı zamanda bu branşların ekonomisini ve idaresini doğru şekilde kurmak, mümkün olduğunca bağımsız hale getirmektir. Bizim bir numaralı amacımız, Göztepe'nin armasını en iyi şekilde temsil etmektir. Her branşın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir sistem kurmak istiyoruz. Göztepe Taekwondo'yu şu ana dek mütevazı bir şekilde idare ediyorduk, ancak şu anda önemli bir eşik geçiyoruz. Hep birlikte çalışarak, tüm branşlarımıza destek olacağız ve heyecanı büyüteceğiz. Göztepe'mize hayırlı olsun" dedi.

Servet Tazegül: "Göztepe'yi başarıyla temsil etmek istiyoruz"

Göztepe'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek istediklerini söyleyen Servet Tazegül, "Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve tabii ki Olimpiyatları hedeflemek için bir araya geldik. Başkanımız Mehmet Sepil ile yaptığımız görüşmelerde olimpik branşlara dair bakış açısı ve kurmak istediği sistem çok hoşuma gitti. Aynı düşüncelere sahibiz bu konuda. Göztepe'nin gücü ve Serkan Tok hocamla birlikte hem altyapı hem de milli sporcularla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Göztepe'yi Türkiye'nin taekwondo merkezi haline getireceğimize inanıyorum. Bunun için çalışacağız. Heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Serkan Tok: "Çok heyecanlıyım"

İş birliği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Serkan Tok, "Çok keyifli bir yolculuğun ilk adımlarını atıyoruz. Göztepe'nin mahallesinde, kendi ilçemizde yirmiye yakın milli sporcu yetiştirilmesine vesile olduk Servet hocamın desteğiyle birlikte. Göztepe gibi kurumsal ve profesyonel bir kulübün desteğiyle, camiamızın gücünü hissederek bu işleri çok daha büyük mecralarda, Olimpiyat yolunda, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yolunda yapabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda aramızda genç sporcu arkadaşlarımız var. 20'si milli olmak üzere, Avrupa ve Dünya dereceleri elde etmiş, uluslararası alanda çok sayıda madalya kazanmış sporcular aramızda. Özellikle yıl başından itibaren Göztepe armasıyla birlikte de önemli başarılar elde ettik. Türkiye Şampiyonası'nda final yaparak, ülkemizi temsil etmek üzere 6 sporcumuzun Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılacak olmasının gururunu yaşadık. Bu sporcuların hepsi Göztepe'nin kendi mahallesinden çıktı. Bu konuda çok mutluyum, hem semtimiz hem de ailemiz adına. Şimdi çok güzel bir oluşuma girdik ve bu yapıyla birlikte, yapacağımız işlerin daha da büyüyeceğine inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR