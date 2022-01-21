Göztepe 4'te 4 için Başakşehir önünde

SPOR Toto Süper Lig'de Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kazanıp ikinci yarıya çok iyi başlangıç yapan Göztepe, yarın üst sıraları hedefleyen Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı orta saha Soner Aydoğdu ve sakat yeni transfer Tannane maçta forma giyemeyecek. Cezası sona eren Halil Akbunar ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Bu sezon ilk galibiyetini 4'üncü haftada Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla alan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de 10'uncu kez karşılaşacak. Geride kalan 9 müsabakada Göztepe'nin 3, Medipol Başakşehir'in 5 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma da berabere sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin 8 gol attığı maçlarda Medipol Başakşehir 13 gol buldu. Teknik direktör Nestor El Maestro İstanbul'da mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Göz-Göz bu maç öncesi 24 puan toplarken, Başakşehir'in 34 puanı bulunuyor.

- İzmir