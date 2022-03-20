Göztepe dibi gördü - Son Dakika
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Göztepe dibi gördü

20.03.2022 12:23
Göztepe dibi gördü

Göztepe, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Göztepe, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak küme düşme hattından kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 8 maçının 5'ini deplasmanda oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Göztepe, 30 maç sonunda 27 puanda kalarak haftayı 18. sırada kapattı.

Alanyaspor yenilgisiyle beraber üst üste 7. yenilgisini alan Göztepe'de, kümede kalma umutları oldukça azaldı. Kötü sonuçlara engel olamayan sarı-kırmızılılar, hem mental hem de puan sıralaması açısından adeta dibi gördü. İzmir temsilcisinin başında ikinci maçına çıkan Teknik Direktör Stjepan Tomas da ikinci mağlubiyetini aldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonunda yaptığı açıklamada takımına inandığını belirterek, kalan haftalarda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Göztepe, ligde kalan 8 maçının 5'ini deplasmanda oynayacak.

Göztepe'nin lige kalan müsabakaları ise şu şekilde:

31. hafta: Konyaspor - Göztepe

32. hafta: Göztepe - Kayserispor

33. hafta: Fenerbahçe - Göztepe

34. hafta: Gaziantep FK - Göztepe

35. hafta: Göztepe - Çaykur Rizespor

36. hafta: Karagümrük - Göztepe

37. hafta: Göztepe - Beşiktaş

38. hafta: Adana Demirspor - Göztepe - İZMİR

Göztepe dibi gördü
Göztepe dibi gördü

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Göztepe ateşte yanıyor Göztepe ateşte yanıyor Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

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Kaynak: İHA

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