Göztepe, Eyüpspor'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe, yarın saat 16.00'da 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak. Müsabaka seyircisiz oynanacak.
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