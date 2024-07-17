Göztepe, Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Göztepe, Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı

Göztepe, Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Göztepe, Ahmed Ildız ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle skoru eşitledi. İkinci yarıda başka gol olmayınca maç 2-2 berabere sona erdi. Göztepe, ilk iki hazırlık maçında 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

17.07.2024 14:04
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Göztepe, Slovenya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürmeye devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic FC ile karşı karşıya gelen ve rakibine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında bugün Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile Bled Spor Parkı'nda mücadele etti. Müsabakaya kötü bir başlangıç yapan İzmir ekibi, 16. ve 21. dakikada Tobias Christensen'in gollerine engel olamayınca karşılaşmanın hemen başında 2-0 geriye düştü. Daha sonra rakip kalede daha fazla görünen Göztepe; 33. dakika Ahmed Ildız'la farkı bire indirirken, 44. dakikada ise Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle skoru eşitleyerek ilk yarıyı 2-2'lik skorla tamamladı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Böylece Göztepe, ilk iki hazırlık mücadelesinde 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmiş oldu.

Sarı-kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçını ise 20 Temmuz Cumartesi günü İngiliz ekibi Luton Town ile oynayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Macaristan, Slovenya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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