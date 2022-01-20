Üye Girişi
Göztepe fırtına gibi başladı - Son Dakika

Göztepe fırtına gibi başladı

20.01.2022 11:41
Göztepe fırtına gibi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u da 2-1 yenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında aynı kadroyla bambaşka bir performans sergileyip taraftarını mest etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u da 2-1 yenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında aynı kadroyla bambaşka bir performans sergileyip taraftarını mest etti. Üst üste 3'üncü maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 24 puana yükselip düşme hattından iyice kurtulurken, yeni yıla muhteşem bir giriş yaptı. Sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Göztepe, ikinci yarının ilk 3 haftasını 9 puanla kapatmayı başardı. Göztepe bu sezon ilk defa üst üste 3 maçını kazandı. Geçen sezonun 24'üncü haftasında 3 maçlık seri yakalayan sarı-kırmızılılar aynı başarıyı yaklaşık 1 sene sonra tekrar etti.

Geçen yıl Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı art arda yenen Göz-Göz, bu sezon ise Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarını kayıpsız geçti. Sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme hattında tamamlayan Göztepe, 4 resmi transfer yapmasına rağmen galibiyet serisini mevcut kadrosuyla yakaladı. Kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje, orta saha Oussama Tannane ve golcü Franco Di Santo'yu resmen renklerine dahil eden sarı-kırmızılılarda yeni oyuncuların hiçbiri şu ana kadar süre alamadı. Sadece Moubandje, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 21 kişilik kadroya dahil oldu. Ancak deneyimli sol bek oyuna hiç girmedi.

MAESTRO ÇOK RAHATLADIGöztepe'nin başına 4'üncü haftada Ünal Karaman'ın yerie gelen teknik direktör Nestor El Maestro da kazanılan maçların ardından derin bir nefes aldı. Sezonun ilk devresinde eleştiri oklarının hedefi olmaya başlayan Sırp çalıştırıcı, takımı hak ettiği yerlere getireceklerini söyledi. İyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten Maestro, "Ben mevcut kadroma hep inandım. Yönetimimize teşekkür ediyorum, takviyeler yapıldı. Arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla daha da güçleneceğiz. Takımımız her zaman kazanacak ve iyi mücadele edecek potansiyele sahipti. Kazanacağımız çok maç var" dedi.Göztepe, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.ATINÇ'TAN GOLLERE DEVAMGöztepe'nin deneyimli stoperi Atınç Nukan, adeta küllerinden doğdu. Sezon başında teknik direktörler hem Ünal Karaman hem de Nestor El Maestro tarafından yedek bırakılan Atınç, formayı kaptıktan sonra takıma büyük katkı sağladı. Savunmada rakiplerine geçit vermeyen 28 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle de hücumda çok etkili oldu. Sivasspor ağlarını sarsarak takımını öne geçiren Atınç, bu sezon Çaykur Rizespor ve Antalyaspor müsabakalarında da sevinç yaşadı. Göztepe'de defansta Atınç'ın partneri olan Dino Arslanagic de ligde 2 kez fileleri sarstı. Göztepe stoperlerinden şu ana kadar 5 gol katkısı aldı.NÖBETÇİ GOLCÜ TIJANICGöztepe'de sezon başında rekor bonservis bedeli ile Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından transfer edilen orta saha David Tijanic, takımın nöbetçi golcüsü oldu. Bu sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren Slovenyalı oyuncu oyuna sonradan dahil olup 4 gol attı. Tijanic, gol attığı tüm maçlarda Göztepe'nin puan ya da puanlar almasını sağladı. Tijanic, ilk olarak Göztepe'nin 2-1 galip geldiği Medipol Başakşehir maçında ağları sarstı. Oyuna 46'da Jahovic'in yerine dahil olan Tijanic, 83'te sahneye çıkarak Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Tijanic, bu defa deplasmanda 2-1 galip gelinen Kasımpaşa maçının kahramanı oldu. Mücadelenin 82'nci dakikasında NDiaye'nin yerine oyuna giren Tijanic, 4 dakika sonra güzel bir gole imza attı ve skoru 2-1'e getirdi. Tijanic, nöbetçi golcü kimliğini Alanya'da da sürdürdü. Maçın 60'ncı dakikasında Yalçın'ın yerine forma giyen Slovenyalı 2 dakika sonra golünü attı. Deneyimli oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da aynı senaryoyu gerçekleştirdi. Lourency'nin yerine 63'te oyuna giren Tijanic, 80'de Jahovic'in muhteşem asistini geri çevirmedi ve yine galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

Göztepe fırtına gibi başladı
Göztepe fırtına gibi başladı
Göztepe fırtına gibi başladı
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe fırtına gibi başladı - Son Dakika Spor


Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu? Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?         
11:37
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Mütalaa mahkemeye sunuldu: Ümitcan Uygun, Esra'yı öldürüp yataktaki pozisyonunu verdi Mütalaa mahkemeye sunuldu: Ümitcan Uygun, Esra'yı öldürüp yataktaki pozisyonunu verdi         
11:04
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
11:35 Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti
11:31 Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
11:04 Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!
11:04 Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:46:14. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe fırtına gibi başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement