Göztepe, Fransa'dan forvet transferi peşinde - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Fransa'dan forvet transferi peşinde

Göztepe, Süper Lig'de namağlup lider Galatasaray ile karşılaşmadan önce forvet hattı için transfer çalışmalarına hız verdi. Metz'in genç golcüsü Ibou Sane ile görüşmelere başlanıldığı öğrenildi.

31.12.2024 11:31
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği forvet hattına veren sarı-kırmızılılar rotayı Fransa'ya çevirdi. Lig 2 ekiplerinden Metz'in 19 yaşındaki golcüsü Ibou Sane'yi gündemine alan Göz-Göz'ün 19 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladığı ifade edildi.

Metz takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane transferinde, kulübünün kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Metz'de ilk devrede 10 maça çıkan genç futbolcu 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Senegal U20 Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmaya çıkan Sane 1 kez fileleri sarstı. Paraguay'dan Parzajuk Rodriguez ve Brezilya'dan John Kennedy'i de listesinde tutan sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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