Göztepe Galibiyete Hasret - Son Dakika
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Göztepe Galibiyete Hasret

Göztepe Galibiyete Hasret

Göztepe, Süper Lig'de son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kötü gidişatını sürdürüyor.

24.02.2025 10:52
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçti. İlk 21 haftada oynadığı müsabakalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi, ligde arka arkaya oynadığı son 4 maçında ise istediği sonuçları almayı başaramadı. Sarı-kırmızlılar; bu süreçte Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını kaybederken, tek beraberliğini ise Bodrum FK karşısında aldı. Böylece galibiyete hasret kalan Göztepe, 36 puanda kalarak Avrupa hedefinden uzaklaşıp 6. sıraya kadar geriledi. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, 3 Mart Pazartesi günü oynanacak Samsunspor müsabakasıyla tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Deplasman kabusu devam ediyor

Göztepe, bu sezon iç ve dış sahada iki farklı performansa imza attı. Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, aynı oyunu deplasmanda sergilemeyi başaramadı ve son olarak oynadığı Kayserispor müsabakasını kaybederek dış sahadaki kötü gidişatını devam ettirdi.

İzmir ekibi, taraftarından uzakta oynadığı 12 müsabakada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar sonrasında dış saha maçlarında sadece 7 puan toplayabilen İzmir ekibi, tek galibiyetini ise Kasım 2024'te Beşiktaş deplasmanında aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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