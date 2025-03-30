Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçen Göztepe, galibiyete hasret kaldı. Şu ana kadar oynadığı 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, yaşadığı kayıpların büyük bir kısmını ise son 8 maçında yaşadı. Bu dönemde İzmir ekibi, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak aylardır galibiyete hasret kaldı. Göztepe, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybederken, Bodrum FK, Samsunspor, Eyüpspor ve Trabzonspor ile de berabere kaldı. Toplayabileceği 24 puanın sadece 4'ünü alabilen sarı-kırmızılılar, bu süreçte istediği sonuçları almayı başaramadı.

Sarı-kırmızılılar, yine skoru tutamadı

Göztepe'nin sezon başında beri en büyük sorunlarından birisi olan skoru tutma problemi devam ediyor. Şu ana kadar Alanyaspor, Hatayspor ve dün oynanan Trabzonspor müsabakalarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Samsunspor karşısında aynı durumu iki kez yaşayan İzmir temsilcisi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada öne geçip 4-3 kaybederken, iç sahada ise 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldı.

Benzer senaryoyu Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor karşısında da yaşayan Göztepe, öne geçtiği bu maçlarda Fenerbahçe'ye 3-2, Gaziantep FK'ya 2-1 ve Sivasspor'a da 3-1 kaybetti.

Göztepe, bu sezon itibarıyla Süper Lig'de öne geçtiği 8 karşılaşmada 4 kez kaybederken, 4 defa da berabere kaldı. - İZMİR