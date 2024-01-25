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Göztepe, golcü transferinde hızlandı

Göztepe, Süper Lig yarışında iddiasını sürdürmek için golcü transferinde çalışmalarını hızlandırdı. Başakşehir'in golcüsü Phillippe Keny'nin ardından Pendiksporlu Emeka Eze için de girişimlere başlayan Göztepe, 1 hafta içinde forvet transferini tamamlayacak.

Göztepe, golcü transferinde hızlandı
25.01.2024 - 11:21,
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1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor (D) ve Ümraniyespor'u yenip Süper Lig yarışında iddiasını sürdüren Göztepe, golcü transferinde çalışmalarını hızlandırdı. Bu sezon Senegalli forveti Mame Diouf'tan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar Başakşehir'in golcüsü Phillippe Keny'nin ardından Pendiksporlu Emeka Eze için de girişimlerine başladı. Keny transferini bir türlü resmileştiremeyen Göztepe yönetimi, Eze transferinde Pendiksporlu kurmaylarla görüşmelerini hızlandırdı.

Bu sezon Pendikspor'da sadece 3 maça çıkıp gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı oyuncunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Geçen sezon yine Süper Lig'de İstanbulspor forması giyen 27 yaşındaki Eze 15 karşılaşmada 4 gol kaydetmişti. İzmir ekibinin ayrıca yurtdışından da golcü oyuncuları takip ettiği, 1 hafta içinde forvet transferini tamamlayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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