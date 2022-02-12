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Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

12.02.2022 13:49
Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynayan sarı-kırmızı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Adis Jahovic'in takımdan ayrı çalıştı. Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Sevgililer Günü, Hatayspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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