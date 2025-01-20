Göztepe İç Sahada Zirvede - Son Dakika
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Göztepe İç Sahada Zirvede

Göztepe İç Sahada Zirvede

Göztepe, 10 iç saha maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlikle Süper Lig'de lider konumda.

20.01.2025 10:14
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Göztepe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 iç saha maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 28 puanla bu alanda lider konumda yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de sezonun etkili takımlarından birisi olan Göztepe, şu ana kadar iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 2024-2025 döneminde 10 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 9 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, henüz yenilgi yüzü görmedi. 28 puan toplamayı başaran İzmir ekibi, bu alanda Galatasaray'ı geride bırakarak ligin iç saha lideri oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da Antalyaspor maçında taraftarın önemine dikkat çekerek, "Taraftarlarımızın desteği gerçekten inanılmazdı. Oyuncularımız yorgun olmasına ve eksiklerimize rağmen, taraftarlarımız onlara müthiş bir motivasyon ve özgüven kattılar. Kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

443 gündür evinde kaybetmiyor

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'dan sonra evinde iyi bir oyun sergileyen Göztepe, Gürsel Aksel'deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde (4 Kasım 2023) Kocaelispor'a karşı almıştı. O günden itibaren taraftarının önünde oynadığı 21 lig maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan Göztepe, 17 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Uzun bir süredir iç sahada seyircisini evine mutsuz göndermeyen sarı-kırmızılılar, 443 gündür taraftarının önünde kayıp yaşamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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