Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Göztepe: Arda Özçimen, Nielsen (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma Silva (Dk. 55 Bokele), Doğan Erdoğan (Dk. 65 Ahmed Ildız), Solet (Dk. 65 Tijanic), Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Juan), Romulo
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 74 Mert Müldür), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic (Dk. 87 Krunic), Saint-Maximin (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), En-Nesyri (Dk. 87 Cenk Tosun), Dzeko
Goller: Dk. 45+3 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 45+7 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 68 Koray Günter, Dk. 90+5 Romulo (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 70 Saint-Maximin, Dk. 87 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 85 Bokele, Dk. 90+2 Koray Günter (Göztepe)
Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.
Müsabakanın 61. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Arda'nın tokatladığı meşin yuvarlağı Koray uzaklaştırdı.
68. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Koray Günter'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.
82. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest atışı kullanan Tijanic'in vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan, topu göğsüyle Romulo'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?