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Göztepe İlk Yarıda Önde

Göztepe İlk Yarıda Önde

Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 mağlup duruma düştü. İlk yarı goller Kubilay ve Nielsen'den geldi.

04.05.2025 20:08
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Dennis'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Romulo'nun vuruşunda kaleci Deniz'den dönen meşin yuvarlağı, Kubilay kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada David Tijanic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Nilsen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

14. dakikada Ahmet'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Deniz soluna uzanarak topu kontrol etti.

21. dakikada Tijanic ile paslaşmasının ardından topla buluşan Romulo'nun ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

33.dakikada Nabil Alioui'un savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mateusz Lis'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-2

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Onur gülter

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Bünyamin Balat, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Nabil Alioui dk. 27), Abdulsamet burak, İzzet Çelik, Antonio Simao Muanza, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ (Abat Aymbetov dk.27), Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Aykut Sarıkaya, Aksel Aktaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak, Breyton Dylan Fougeu, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Koray Günter, Furkan Bayır, Lasse Nielsen, Anthony Junior Dennis, Ahmet Ildız, Nazım Sangare, David Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victog Hugu, Emersonn, Emir Enes Araz, Ege Yıldırım, ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Ali Yavuz Kol (dk. 33) (Adana Demirspor), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 3), Lasse Nielsen (dk. 9) (Göztepe)

Sarı kartlar: İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Nazım Sangere (Göztepe) - ADANA

Kaynak: İHA

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