Göztepe, Kocaelispor deplasmanı öncesi 8. hafta maçının hazırlığını tamamladı

Göztepe, Kocaelispor deplasmanı öncesi 8. hafta maçının hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktik ve şut çalışması yapıldı; takım bugün İstanbul'a, ardından Kocaeli'ye geçecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün hava yoluyla İstanbul'a, ardından kara yolu ile Kocaeli'ye geçerek kampa girecek.
Kaynak: AA
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