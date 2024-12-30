Göztepe'nin Hırçın Yıldızı Anthony Dennis Maç Eksiğiyle Dikkat Çekti - Son Dakika
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Göztepe'nin Hırçın Yıldızı Anthony Dennis Maç Eksiğiyle Dikkat Çekti

Göztepe\'nin Hırçın Yıldızı Anthony Dennis Maç Eksiğiyle Dikkat Çekti

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray ile karşılaşacak Göztepe'de, orta saha oyuncusu Anthony Dennis, 6 sarı ve 1 kırmızı kartla en fazla uyarı alan futbolcu oldu. Göztepe, 100'üncü yıl kutlamaları için yeni logo tasarımı üzerinde taraftarına oylama yaptırıyor.

30.12.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda namağlup lider Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis, ilk yarının en hırçın futbolcusu oldu. Orta sahada mücadeleci görüntüsüyle dikkat çeken 20 yaşındaki Nijeryalı, 6 sarı ve 1 kırmızı kart görüp Süper Lig'de en fazla uyarı alan oyuncu konumunda yer aldı. Dennis gördüğü kartlardan dolayı 3 maç cezalı duruma düştü. Göztepe'de ilk yarıda Dennis'in yanı sıra Ogün de kırmızı kart gören isim oldu. Sarı-kırmızılı ekipten en fazla kart gören ikinci oyuncu ise 5 sarı kartla stoper Malcom Bokele olurken, orta saha Isaac Solet de 4 kez sarı uyarıyı aldı.

100'ÜNCÜ YIL LOGOSU TARAFTARDAN

2025'te 100'üncü yaşını kutlayacak Göztepe, logo tasarımı için oylama başlattı. Göztepe'den yapılan açıklamada, kulübün kuruluşunun 100'üncü yılını temsil edecek ve kurumsal marka değerini yansıtacak logo tasarımlarının taraftarların emeği ile belirleneceği ifade edildi. Açıklamanın devamında, "Göztepe'mizin asırlık tarihini, zaferlerle dolu geçmişini ve parlak geleceğini yansıtacak logomuzu taraftarlarımız ile belirliyoruz. 100'üncü yılımızı temsil edecek ve kurumsal marka değerimizi yansıtacak logo tasarımları, taraftarlarımızın emekleriyle hayat buldu. Şimdi bu logoyu taraftarlarımızın oyları belirleyecek. Göztepe Mobil Uygulaması üzerinden beğendiğiniz tasarıma oy vererek, şanlı tarihimizin 100'üncü yılına siz de iz bırakabilirsiniz. Yarışmayı kazanacak olan kişiye 35 bin TL ödül verilecektir. Oylama 48 saat sürecektir. Kazanan isim Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır" cümlelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Hırçın Yıldızı Anthony Dennis Maç Eksiğiyle Dikkat Çekti - Son Dakika

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