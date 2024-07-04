Göztepe'nin Slovenya kampı hazırlık maçları belli oldu

Spor

Sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapacak Göztepe'nin hazırlık maçı programı açıklandı.

Sezon hazırlıklarını 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar İzmir'de sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Slovenya'da kamp yapacak.

Göztepe, Slovenya'daki kamp sırasında 13 Temmuz Cumartesi günü İngilltere'den Charlton Athletic ile karşılaştıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü Macaristan'dan Fehervar, 20 Temmuz Cumartesi günü İngiltere'den Luton Town ve 24 Temmuz Çarşamba günü de Hırvatistan'dan NK Istra 1961 ile mücadele edecek.