Göztepe'nin Süper Lig'e dönüşünde takımda kalan 3 isim - Son Dakika
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Göztepe'nin Süper Lig'e dönüşünde takımda kalan 3 isim

Göztepe\'nin Süper Lig\'e dönüşünde takımda kalan 3 isim

Göztepe'nin Süper Lig'e dönüşünde takımda kalan 3 futbolcu hakkında bilgiler verildi.

06.08.2024 13:06
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de 2 yıl sonra ilk maçını cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında oynayacak Göztepe'nin bu ligde son olarak yer aldığı 2021-2022 sezonundan takımda yalnız 3 isim kaldı. Göz-Göz'ün Süper Lig'den düştüğü 2022'de kulüpte forma giyen futbolculardan yalnız kaleci Arda Özçimen, Yalçın Kayan ve David Tijanic halen takımda oynuyor. Sarı-kırmızılıların 22 Mayıs 2022'de Adana Demirspor'a deplasmanda 7-0 yenilerek Süper Lig'e veda ettiği son maçta ilk 11'de forma giyen üçlüden altyapı patentli orta saha Yalçın, son 2 sezonda 1'inci Lig'de takımın en önemli futbolcularından oldu.

Yine altyapıdan çıkan yedek kaleci Arda, Yalçın'la birlikte geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci de yaşadı. Göztepe'nin 2021 yazında rekor bonservis bedeliyle transfer ederek bekleneni alamadığı Sloven orta saha Tijanic, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ilk yarılarında 1'inci Lig'de takımda oynadıktan sonra ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a kiralandı. Geçen sezon takımın Süper Lig'e çıktığı ikinci yarıdaki maçlarda kadroda olmayan Tijanic, yaz döneminde yine takıma döndü. Tijanic'in yeni sezon öncesi lisansı çıkarıldı. Bu 3 ismin de cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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