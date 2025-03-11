Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e İki Dev Takipçi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e İki Dev Takipçi

Göztepe\'nin Yıldızı Dennis\'e İki Dev Takipçi

Göztepe'nin 2004 doğumlu orta sahası Anthony Dennis, Stuttgart ve Leeds United'ın radarında.

11.03.2025 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i, Alman ekibi Stuttgart ve İngiliz takımı Leeds United yakından takip ediyor.

Göztepe, bu sezon gösterdiği oyunla dikkatleri çekerken, sarı-kırmızılı oyuncular da bireysel performanslarıyla ön plana çıktı. İzmir ekibinin başarılı orta sahası Anthony Dennis'i birçok takımın transfer listesine yazdığı öğrenildi. Nijeryalı oyuncuyu en yakından takip eden iki takım ise Bundesliga ekibi Stuttgart ve Championship temsilcisi Leeds United oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından iki kulübün Anthony Dennis için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.

Göztepe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Dennis, tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 39 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Stoilov'un şansını iyi değerlendirdi

Göztepe'nin scouting ekibi tarafından 2022-2023 döneminde U19 takımına transfer edilen Anthony Dennis, o sezonun ilk yarısında U19 ile maça çıkarken, daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımın ilk devre kampına davet edildi. Orada teknik heyeti etkilemeyi başaran genç orta saha, kendini bir anda A takımda buldu. Antrenmanlardaki hırsıyla ve isteğiyle de beğenileri toplayan Dennis, ilk olarak Çorum FK deplasmanında sakatlanan Doğan Erdoğan'ın yerine 19. dakikada oyuna dahil oldu ve böylece ilk profesyonel maçına çıktı. Sahada iyi bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu, o günden sonra takımın değişilmez isimlerinden biri haline geldi ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir paya sahip oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bundesliga, Stuttgart, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e İki Dev Takipçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
08:03 Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
07:32 Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
15:13 Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 10:15:52. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Yıldızı Dennis'e İki Dev Takipçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.