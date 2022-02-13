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Göztepe, yarın deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak - Son Dakika

Göztepe, yarın deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak

13.02.2022 10:59
Göztepe, yarın deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın Hatay'da karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın Hatay'da karşı karşıya gelecek.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe, üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta Altay'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip 27 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

İzmir temsilcisinde kart cezalıları Obinna Nwobodo ile Dino Arslanagic yarın forma giyemeyecek. Adis Jahovic'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak iki takımın daha önceki 3 müsabakasında Atakaş Hatayspor'un 2, Göztepe'nin 1 galibiyeti bulunuyor. Atakaş Hatayspor'un 5 gol attığı müsabakalarda Göztepe 3 gole imza attı. İzmir temsilcisi rakibine karşı tek galibiyetini deplasmanda aldı.

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, yarın deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak - Son Dakika Spor


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