Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

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Fenerbahçe'de Greenwood'un mutsuz olduğu yönündeki yorumlar sürerken ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla yemek masasında oldukça neşeli olduğu görülen yıldız futbolcunun kahkahalar attığı anlar çok sayıda yorum aldı. Fenerbahçeli taraftarlar görüntülere, "Adam bizde gayet mutlu" yorumları yaptı.

Fenerbahçe'de Greenwood'un mutsuz olduğu yönündeki yorumların ardından yıldız futbolcunun takım arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

KAHKAHALARI DİKKAT ÇEKTİ

Takım arkadaşlarıyla yemek masasında bir araya gelen Greenwood'un oldukça neşeli olduğu görüldü. Yıldız futbolcunun sohbet sırasında kahkahalar attığı anlar kameraya yansıdı. Greenwood'un yanındaki takım arkadaşlarıyla şakalaşması ve keyifli tavırları da görüntülerde yer aldı.

Greenwood için

TARAFTARLAR AYNI YORUMU YAPTI

Greenwood'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğu yönündeki yorumların ardından ortaya çıkan görüntüler çok sayıda yorum aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcunun kahkahalar attığı anlara "Adam bizde gayet mutlu" şeklinde yorumlar yaptı.

Greenwood için
Mason GreenwoodYemek TarifiFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • hasan.akcicek8383 hasan.akcicek8383:
    memleketin mesalesi greenwood mutsuzlugu guzel Haber 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Okay İbrahim Okay:
    niye memnun olmasın ki trilyonlar cepte ortada futbol yok enayi parası yemekten insan tabi memnun olur 0 0 Yanıtla
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