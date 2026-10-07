Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'de Greenwood'un mutsuz olduğu yönündeki yorumların ardından yıldız futbolcunun takım arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

KAHKAHALARI DİKKAT ÇEKTİ

Takım arkadaşlarıyla yemek masasında bir araya gelen Greenwood'un oldukça neşeli olduğu görüldü. Yıldız futbolcunun sohbet sırasında kahkahalar attığı anlar kameraya yansıdı. Greenwood'un yanındaki takım arkadaşlarıyla şakalaşması ve keyifli tavırları da görüntülerde yer aldı.

TARAFTARLAR AYNI YORUMU YAPTI

Greenwood'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğu yönündeki yorumların ardından ortaya çıkan görüntüler çok sayıda yorum aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcunun kahkahalar attığı anlara "Adam bizde gayet mutlu" şeklinde yorumlar yaptı.