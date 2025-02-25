Gülbahar Gözütok\'tan Gümüş Madalya

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Kayserili sporcu Gülbahar Gözütok; Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası 61 kg Kumite kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı elde etti.

21-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi .Şampiyonada 61 kg Kumite kategorisinde mücadele eden Kayserili sporcu Gülbahar Gözütok, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gülbahar Gözütok; elde ettiği başarıdan dolayı Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde yarışmaya hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcumuzu ve antrenörü Metin Balkaya'yı tebrik ediyor, Milli Takım Seçmelerinde başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ