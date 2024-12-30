Gülistan Turan Muaythai Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gülistan Turan Muaythai Süper Lig Şampiyonu

Gülistan Turan Muaythai Süper Lig Şampiyonu

Kayserili sporcu Gülistan Turan, Sivas'taki finalde şampiyonluk kemerini kazanarak milli takıma girdi.

30.12.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yapılan Muaythai Süper Lig son ayak finallerinde şampiyon olan Kayserili sporcu GülistanTuran, Süper Lig kemerini alarak milli takıma da ismini yazdırdı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; Sivas'ta yapılan Muaythai Süper Lig son ayak finallerinde şampiyon olan Gülistan Turan'ı tebrik ederek milli takımda başarılar diledi. Kayseri'nin Muaythai de yeni ve daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Ulu açıklamasında; "Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Gülistan Turan, 2025 yılı milli takımında mücadelesine devam edecek, Bir önceki Süper Lig finallerinde kemer alıp şampiyon olan Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcularımız Sercan Koç ve Ezgi Keleş ile birlikte Kayserili sporcularımız başarı üzerine başarılar ekleyerek takdirleri topladılar. Gülistan Turan ve Antrenörümüz Yücel Haspolat'ı tebrik ediyorum. Gülistan Turan, Sercan Koç ve Ezgi Keleş 2025 yılı ulusal ve uluslararası yapılacak olan faaliyetler kapsamında Milli takım Antrenörümüz Yücel Haspolat ve Milli Takımlar Sportif Direktörümüz Göksel Cingöz nezaretinde çalışmalarına devam ediyorlar. 2025 faaliyetleri için Kayseri Muaythai takımımızı en iyi şekilde oluşturup, başarılarımızı katlamak için Kayseri Muaythai antrenörlerimiz ile birlikte sıkı bir antrenman periyoduna girdik. Muaythai kategorileri büyükler, gençler, çocuklar olmak üzere 2025 yılında da yine inşallah Kayseri'ye madalyalarla geleceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Milli Takım, kayseri, Sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülistan Turan Muaythai Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:40:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gülistan Turan Muaythai Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.