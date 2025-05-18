- Gümüşhane'de Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
GÜMÜŞHANE - Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Gümüşhane'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı.
Son Dakika › Spor › Gümüşhane'de Galatasaray Sevinci - Son Dakika
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