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Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika

Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu

27.12.2021 21:00

- Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu Valorant Dünya Şampiyonunun hedefi 2022'de de şampiyonluk Türkiye'nin en başarılı esporcularından olan ve tarihin ilk Valorant Dünya Şampiyonu Mehmet Yağız İpek (cNed), "Hedefimiz 2022 yılında şampiyonaya katılmak ve yine...

- Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu

Valorant Dünya Şampiyonunun hedefi 2022'de de şampiyonluk

BOLU - Türkiye'nin en başarılı esporcularından olan ve tarihin ilk Valorant Dünya Şampiyonu Mehmet Yağız İpek (cNed), "Hedefimiz 2022 yılında şampiyonaya katılmak ve yine şampiyon olmak. Umarım başarabiliriz" dedi.

Türkiye'nin en başarılı esporcularından birisi olan ve kariyerine 17 yaşında Zula isimli bilgisayar oyunuyla başlayan 'cNed' rumuzlu Mehmet Yağız İpek, 2020 yılında piyasaya sürülen Valorant oyununda takımı Acend ile tarihin ilk Dünya şampiyonluğunu kazandı. Valorant oyununda parlayan esporcu, maçlarda gösterdiği performanslarla dünya çapında ün kazandı ve en iyi 'Jett' oyuncusu olarak gösterildi. 2021 yılında sırasıyla 1. aşama Masters kupası, 3. aşama Challengers 1 Avrupa kupası ve 3. aşama EMEA Play-Off'ları üçüncülüğü kazanan 'cNed' 2021 VALORANT Champions'ta takımı Acend ile birlikte Dünya Şampiyonu olarak 'Tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu' unvanını da elde etti.

"Şampiyon olmak için çok çalıştık"

Şampiyonaya günde 9 saate kadar çalışma yaparak ulaştıklarını ifade eden Mehmet Yağız İpek, "Espor kariyerim 17 yaşında Zula ile başladı. Şuanda Valorant'ta espor kariyerime devam ediyorum. Kimse bizden şampiyonluk beklemiyordu ama biz şampiyon olmayı başardık. Güzel bir duyguydu. Umarım 2022'de şampiyon olmaya devam edebilirim. Yılın sonunda şampiyona olacağını biliyorduk ve bunun için çalıştık. Takım arkadaşları ve bana Acend ekibi bize çok yardımcı oldu. Çok çalıştık gerçekten. Ocak ayında kurulmuş bir takımdık ve Aralık sonuna kadar sadece 1 oyuncu değiştirerek devam ettik. Günde minimum 6, maksimum 9 saate kadar giden bir çalışma sürecimiz vardı. Hedefimiz 2022 yılında şampiyonaya katılmak ve yine şampiyon olmak. Umarım başarabiliriz" dedi.

Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu
Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu
Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu

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Mehmet Yağız, Valorant, Türkiye, Espor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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