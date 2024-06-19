Günün son maçında puanlar bölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Günün son maçında puanlar bölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı

Günün son maçında puanlar bölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı

Avrupa Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İsviçre grubunda 4 puanla ikinci, İskoçya ise 1 puanla üçüncü sırada yer aldı.

19.06.2024 23:57
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

İSKOÇYA ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 13. dakikasında İskoçya 1-0 öne geçti. McTominay'ın sert şutu Fabian Schar'a çarptı ve ağlarla buluştu.

SHAQIRI EŞİTLEDİ

Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü İskoçya eline alsa da Anthony Ralston'un savunmasına dönerken attığı hatalı pasta araya giren Xherdan Shaqiri ceza sahası dışında önüne düşen topa muhteşem bir vuruş yaparak skoru eşitleyen golü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Nefes kesen karşılaşmanın ikinci yarısında da başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

Bu maçın ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

  • 1- Almanya (6 Puan)
  • 2- İsviçre (4 Puan)
  • 3- İskoçya (1 Puan)
  • 4- Macaristan (0 Puan)

İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günün son maçında puanlar bölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Alavara: "pölüşüldü" ???????? 0 0 Yanıtla
  • Alavara: "pölüştüler" ???? 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Avlar: Pölüşüldümü :))) Haberi 12 yaşındaki bir çocuk yazıyor galiba:))) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Günün son maçında puanlar bölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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