Gurbetçi Boksör Hüseyin Cinkara, Şampiyonluğunu Türk İslam Alemine Hediye Etmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gurbetçi Boksör Hüseyin Cinkara, Şampiyonluğunu Türk İslam Alemine Hediye Etmek İstiyor

Almanya'da yaşayan Türk boksör Hüseyin Cinkara, boks kariyerinde çıktığı 22 müsabakanın 18'ini nakavtla kazandı. Aralık ayında yapılacak olan unvan maçında galip gelerek Türk İslam alemine dünya şampiyonluğunu hediye etmeyi hedefliyor.

04.07.2024 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gurbetçi boksörün tek hedefi, şampiyonluğunu Türk İslam alemine hediye etmek

22 müsabakanın 18'ini nakavtla kazanan gurbetçi Boksör Hüseyin Cinkara'nın hedefi Yarı Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluğu

ANTALYA - Almanya'da yaşayan Türk boksör Hüseyin Cinkara, boks hayatı boyunca çıktığı 22 müsabakanın 18'ini nakavtla kazandı. Aralık ayında da unvan maçına çıkacağını duyuran Cinkara, "Unvan maçını da kazanarak Türk-İslam alemine dünya şampiyonluğu hediye edeceğim" dedi.

Almanya'da doğup büyüyen ve profesyonel boks yaşantısında çıktığı 22 müsabakanın 18'i nakavtla olmak üzere tamamını kazanan Türk boksör Hüseyin Cinkara gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. En büyük destekçisi olduğunu söylediği eşi Zeynep Cinkara ile birlikte Side'de tatil yapan Yarı Ağır Sıklet Almanya şampiyonu Kahramanmaraşlı Hüseyin Cinkara, aralık ayında yapılacak olan Yarı Ağır Sıklet dünya şampiyonluğunda da galip gelerek Türk İslam alemini onurlandıracağını dile getirdi.

"Şampiyonluğu Türk İslam alemine hediye edecek"

1985 yılında Almanya'da dünyaya geldiğini, 1997 yılından beri de boks yaptığını belirten Hüseyin Cinkara "Bugüne kadar birçok kez eyalet şampiyonluğu, Almanya şampiyonluğu ve uluslararası dereceler elde ettim. Profesyonel olduktan sonra yaptığım 22 karşılaşmada hiç yenilgi yüzü görmezken bu maçların 18'ini nakavtla kazandım. Son olarak Kosovalı rakibimi nakavt ederek Dünya Boks Federasyonu'nda bir numaraya yükseldim ve dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkmaya hak kazandım. Aralık ayında yapılacak olan unvan maçını kazanarak Türk-İslam alemine dünya şampiyonluğu hediye edeceğim. Tüm bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen eşim Zeynep Cinkara başta olmak üzere beni yalnız bırakmayan destekçilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hüseyin Cinkara, Almanya, Aralık, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gurbetçi Boksör Hüseyin Cinkara, Şampiyonluğunu Türk İslam Alemine Hediye Etmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:52:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gurbetçi Boksör Hüseyin Cinkara, Şampiyonluğunu Türk İslam Alemine Hediye Etmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement