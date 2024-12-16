Güreşçilerden Avrupa'da Tarihi Başarı

Spor

Milli güreşçiler, 2024 yılında Avrupa'da tarih yazarken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 2 bronz madalyayla beklentilerin altında kaldı.

Ata sporu güreşte milliler 2024 yılına iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşamadı.

Güreşte yılın ilk önemli organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası, 12-18 Şubat tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi.

Şampiyonada 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan ay-yıldızlılar, tarihi bir başarı elde etti.

Üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli takım, "madalya renkleri" dikkate alındığında en başarılı organizasyonunu geçirdi.

Serbest stilde 31 yıl sona gelen Avrupa şampiyonluğu

Türkiye, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

İkişer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı, takım sıralamasında zirvede yer aldı. Böylece Türkiye serbest stilde 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu.

Bükreş'te 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya alan Grekoromen Milli Takımı ise üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye, ilk kez bir Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki kategoride birden zirvede yer alma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, rekor fırsatını değerlendiremedi

Taha Akgül 11'inci, Yasemin Adar Yiğit 7'nci Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, finalde rakibine kaybeden Rıza Kayaalp, tarihe geçme fırsatını değerlendiremedi.

Romanya'ya altın madalya rekoru kırmak için giden Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde, bireysel sporcu olarak organizasyonda yer alan Rus Sergei Semenov'a yenilerek bu hedefini ertelemek zorunda kaldı.

12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

Romanya'da madalya kürsüsüne çıkan milli sporcular

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya elde eden milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

Grekoromen stil (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz)

Altın: 72 kilo Selçuk Can, 82 kilo Alperen Berber.

Gümüş: 130 kilo Rıza Kayaalp, 87 kilo Ali Cengiz, 77 kilo Yunus Emre Başar.

Bronz: 67 kilo Murat Fırat.

Kadınlar (3 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

Altın: 68 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kilo Nesrin Baş, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit.

Gümüş: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz.

Bronz: 53 kiloda Zeynep Yetgil.

Erkekler serbest stil (2 altın, 2 gümüş, 2 bronz)

Altın: 125 kilo Taha Akgül, 92 kilo Feyzullah Aktürk.

Gümüş: 57 kilo Muhammet Karavuş, 74 kilo Soner Demirtaş.

Bronz: 86 kilo Osman Göçen, 97 kilo İbrahim Çiftçi.

Paris Olimpiyatları'na 11 kota

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, güreş branşında Türkiye'yi 11 sporcu temsil etti.

En önemli spor organizasyonuna kadınlarda 5, grekoromende 4, erkekler serbest stilde ise 2 milli güreşçi katıldı.

Kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 62 kiloda Nesrin Baş, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit güreşti.

Grekoromen stilde 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda Hamza Bakır, serbest stilde ise 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıktı.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlara katılamadı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu lisansı askıya alınan Rıza Kayaalp, kota elde etmesine rağmen Paris 2024 kadrosunda yer alamadı.

Doktor kontrolünde tedavi amaçlı ilaç kullandığını belirten Rıza'nın yerine Paris'te milli güreşçi Hamza Bakır mücadele etti.

Milliler Paris'te 2 bronz madalyada kaldı

33. Yaz Olimpiyatları öncesi Türkiye'nin kazandığı 104 madalyanın 66'sında imzası bulunan milli güreşçiler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 2 madalyada kaldı.

Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran, Tokyo 2020'de üçüncü olan Taha Akgül, son olimpiyatı Paris 2024'te de bronz madalya aldı.

Buse Tosun Çavuşoğlu da Taha gibi bronz madalyaya ulaştı. Buse, Yasemin Adar Yiğit'ten sonra olimpiyatlarda madalya elde eden ikinci Türk kadın güreşçi oldu.

Taha, Paris'te sporculuk kariyerini noktaladı

Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyayla sporculuk kariyerini tamamladı.

Milli güreşçi, 3. olimpiyat madalyasını kazanmasının ardından ayakkabılarını mindere bırakarak aktif spora veda etti.

Taha Akgül, sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Milli güreşçi, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

Grekoromende 36 yıl sonra ilk madalyasız olimpiyat

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, Mehmet Akif Pirim'in altın ve Hakkı Başar'ın gümüş madalya aldığı Barselona 1992'de başlayan olimpiyat madalyası kazanma serisi, Paris 2024'te son buldu.

Rio 2016'da gümüş, Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz madalyası bulunan Rıza Kayaalp'in yokluğu da bunda önemli bir faktör oldu.

Milli güreşçiler, son 2 olimpiyatı altın madalyasız kapattı

Türkiye'nin, Rio 2016'da elde ettiği 8 madalyanın 5'ini kazanan Türk güreşçiler, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de şampiyonluğa ulaşamadı.

Güreş Milli Takımı'nın son 3 olimpiyattaki karnesi ise şöyle:

Rio 2016 (1 altın, 2 gümüş, 2 bronz)

Altın: Taha Akgül.

Gümüş: Rıza Kayaalp, Selim Yaşar.

Bronz: Cenk İldem, Soner Demirtaş.

Tokyo 2020 (3 bronz)

Bronz: Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit.

Paris 2024 (2 bronz)

Bronz: Taha Akgül, Buse Tosun Çavuşoğlu.

Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya

Dünya Güreş Şampiyonası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları düzenlendiği için bu yıl olimpik olmayan sıkletlerde gerçekleştirildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 28-31 Ekim tarihlerinde toplam 12 sıklette düzenlenen şampiyonayı Türkiye, 2 madalyayla tamamladı.

Milli sporculardan Ahmet Duman serbest stil 61 kiloda gümüş madalya alırken, grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Ahmet Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarışacak

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu, 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da yapılacak. Genel kurulda başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarışacak.

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından göreve gelen ve 3 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Şeref Eroğlu, yeniden başkanlığa aday olmadığını duyurdu.

Üç dünya şampiyonluğu bulunan eski milli güreşçi Selçuk Çebi, federasyon başkanlığı görevine talip oldu.

Sporculuk kariyerini Paris'te noktalayan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de güreşe bundan sonra yönetici olarak hizmet etmek istediğini belirterek başkan adaylığını açıkladı.

Taha Akgül ve Selçuk Çebi'nin başkan adaylıkları, seçim komisyonu tarafından kabul edildi.