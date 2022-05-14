Güreşte Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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Güreşte Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

14.05.2022 23:48
Güreşte Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

Güreşte 24'üncü Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'nın açılış töreni, Antalya'da gerçekleştirildi.

Güreşte 24'üncü Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'nın açılış töreni, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) internet sitesinde yer alan habere göre, törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TGF Başkanı Şeref Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Özmacar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

TGF Başkanı Eroğlu, açılış konuşmasında, "Bu turnuva, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş, bu alanda madalya kazanmış kıymetli sporcularımızın anısına yapılan bir şampiyona. Türk güreşi yeni şampiyonlar çıkarmak için her zaman çalışacak." ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Yazıcı ise şehirlerinde böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, turnuvada yer alacak sporculara başarılar diledi.

Başkan Şeref Eroğlu, organizasyona ve güreşe desteklerinden dolayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya plaket hediye etti.

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Antalya Valisi, Antalya, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güreşte Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güreşte Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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