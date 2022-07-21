Güven Yalçın resmen Genoa'da - Son Dakika
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Güven Yalçın resmen Genoa'da

21.07.2022 17:39
Güven Yalçın resmen Genoa'da

İtalya Serie B ekiplerinden Genoa, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie B ekiplerinden Genoa, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu 19'uncu sırada tamamlayarak Serie B'ye düşen Genoa, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'ı kadrosuna dahil etti. Genoa milli oyuncunun transferini, "Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan, 1999 doğumlu, yetenekli ve tecrübeli futbolcu artık Genoa oyuncusu" ifadeleriyle duyurdu. Milli oyuncu Güven Yalçın, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yeni takımının Avusturya'nın Bad Haring bölgesindeki kampına katıldı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce de 2020-2021 sezonunda Lecce ile 11 maçlık kısa bir İtalya deneyimi yaşayan Yalçın, gol ve asist katkısında bulunamamıştı.GÜVEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ'A VEDAGenoa'ya transfer olan Güven Yalçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyah-beyazlı kulübe veda etti. Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Formasını gururla taşıdığım ve büyük tecrübeler kazandığım formama veda ediyorum. Sezon bizim için iyi geçmese de, elimden gelen tüm mücadeleyi sergiledim. Sahada sonuna kadar savaştım. Benim için yeni bir adım zamanı. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, bize emek ve destek veren personelimize, başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. ve en büyük teşekkür beni her zaman destekleyen, yanımda olan büyük Beşiktaş taraftarına. Sizlerin önünde oynamak benim için çok büyük mutluluk ve gururdu. Hakkınızı helal edin."


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Kaynak: DHA

Güven Yalçın, Beşiktaş, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güven Yalçın resmen Genoa'da - Son Dakika

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