2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından tatile çıkan ve Türkiye'yi tercih eden Eva Murati, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının başlamasıyla ekranlara geri döndü.
Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel sunucu Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarıyla döndüğü ekranlarda siyah bir elbiseyle karşımıza çıktı. Eva Murati'nin elbisesi büyük beğeni toplarken takipçilerinden yorum yağdı.
Ünlü sunucu Eva Murati geçen aylarda tatil için Türkiye'yi tercih etmişti. Türkiye tatilinde paylaştığı bikinili fotoğrafları büyük beğeni alan Murati'nin binlerce Türk takipçisi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü - Son Dakika Spor