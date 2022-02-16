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Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü - Son Dakika

Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü

16.02.2022 20:56

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu Eva Murati, Devler Ligi'nde son 16 turu maçlarının başlamasıyla ekranlara geri döndü. Güzel sunucunun giydiği siyah elbise ise takipçilerinin beğenisini topladı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından tatile çıkan ve Türkiye'yi tercih eden Eva Murati, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının başlamasıyla ekranlara geri döndü.

SİYAH ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel sunucu Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarıyla döndüğü ekranlarda siyah bir elbiseyle karşımıza çıktı. Eva Murati'nin elbisesi büyük beğeni toplarken takipçilerinden yorum yağdı.

Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü

TATİLİNİ TÜRKİYE'DE YAPTI

Ünlü sunucu Eva Murati geçen aylarda tatil için Türkiye'yi tercih etmişti. Türkiye tatilinde paylaştığı bikinili fotoğrafları büyük beğeni alan Murati'nin binlerce Türk takipçisi bulunuyor.

Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü
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Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü - Son Dakika
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